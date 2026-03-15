女子サッカー「プレナスなでしこリーグ1部」の「朝日インテック・ラブリッジ名古屋」がホームで開幕戦を迎えました。 【写真を見る】朝日インテック・ラブリッジ名古屋がホームで開幕戦 プレナスなでしこリーグ1部 ヴィアマテラス宮崎と対戦 昨シーズン初優勝を果たした赤のユニフォーム「ラブリッジ名古屋」は、何度もチャンスを作り相手ゴールに迫ります。しかし最後まで得点