新日本プロレス１５日山梨大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」準々決勝で、鷹木信悟（４３）が上村優也（３１）に敗れ無念の終戦となった。地元・山梨の大声援を背に受けた鷹木は、上村の腕攻めに苦しめられながらも一進一退の攻防を展開。ドラゴンスープレックスからのダイビングボディアタックを回避すると後頭部へのスライディングラリアート、ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮで攻勢に出る。強烈なパンピングボン