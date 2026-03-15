岐阜県高山市の建物で火事があり、隣の住宅などに燃え移りましたが、けが人はいませんでした。 【写真を見る】“大工の作業場”で火災 隣の住宅や田んぼにも燃え移る 消防隊が高齢男性を見つける けがなし 岐阜・高山市朝日町 きょう午後2時半ごろ、高山市朝日町の建物から火が出ていると、所有者の家族から消防に通報がありました。 火は、隣の住宅1軒や近くの田んぼにも、燃え移りましたが、消防車など7台が出動し、通報から