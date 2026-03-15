「豊臣兄弟！」（NHK）で信長（小栗旬）は妹のお市（宮〓あおい）を近江の大名・浅井長政に嫁がせる。系図研究者の菊地浩之さんは「実は長政には前妻がいた。大河ドラマが描くように嫡男の万福丸は、お市の子ではないという見方もできる」という――。浅井長政像（部分）、17世紀、高野山持明院所蔵（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■「あさい」ではなく「あざい」大河ドラマ「豊臣兄弟！」第10話で織田信長（小栗旬）の妹