【モデルプレス＝2026/03/15】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が3月14日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのトップス姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】25歳K-POP美女「見惚れる美しさ」と話題の大胆肩出しコーデ◆チェウォン、美デコルテ披露チェウォンは、ダークブラウンの落ち着いた色味のオフショルダーのトップスを着用したショットを複数枚投稿。ボト