◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）皐月賞トライアルが１６頭立てで争われ、８番人気のアウダーシア（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が２連勝で重賞初挑戦Ｖ。２着は２番人気のアスクエジンバラ（岩田康誠騎手）、３着には７番人気のアクロフェイズ（西村淳也騎手）が入り、１〜３着までに与えられる皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山・芝