WBCの準々決勝で先発登板した山本由伸投手の地元・備前市でパブリックビューイングが行われました。負けたら終わりの大一番で先発のマウンドを託された山本、2点を失い、迎えた3回。 1アウトでランナーを3塁に背負うも…ここは、連続で三振を奪いピンチを切り抜けます。直後の3回裏、日本は同点に追い付きなおも２、3塁のチャンス。途中出場の森下の３ランホームランで5対2と勝ち越します。援護を