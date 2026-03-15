◆オープン戦ＤｅＮＡ５―０ソフトバンク（１５日・横浜）今季からＤｅＮＡに加入したヒュンメルが、満塁弾を放った。８回、１点を加えなお２死満塁、ヒュンメルが津森の初球を捉えた。バックスクリーンへのグランドスラム。着弾を確認すると、右手を突き上げて喜び「風も結構強いし、壁も高いんで大丈夫かなっていうのはありました。ボールが実際にフェンスを越えた瞬間はやっぱりすごくエキサイティングでした」と振り返った