ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネル「中央競馬全レース中継」の無料ネットライブ配信が２日目を迎えた１５日も、午前９時の放送開始時から多くのファンがライブ配信を視聴した。ＷＢＣの日本対ベネズエラ戦が終了すると、さらに視聴者は増加。最大のリアルタイム同時接続数となったのは、中山１１ＲのスプリングＳのタイミングで、１６万１７８８人を記録した。なお、前日に５万９３１６人の大幅増だったＪＲＡ公式チャン