阿部菜々実＆橋本桃呼 桐原美月（CANDY TUNE）中山こは（MORE STAR）、平田侑希（AKB48）中川心（フルコース）、阿部菜々実（フルコース）＆橋本桃呼（高嶺のなでしこ） が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』に出演。ペアでランウェイを歩いた。阿部菜々実と橋本桃呼は元ラストアイドルのメンバーで、１期の阿部が先輩にあた