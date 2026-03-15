◆国内女子プロゴルフツアー台湾ホンハイレディース最終日（１５日、台湾・オリエント・クラブ＝６７２０ヤード・パー７２）４位で出た昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）は３バーディー、１ボギーの７１で回り、通算１オーバーで２位だった。ツアー史上初の開幕２連勝には届かなかったが、意地の上位フィニッシュを決めた。１７番で残り１７３ヤードの第２打を５ユーティリティーで３メートルに運び、１８番パ