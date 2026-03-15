バレーボール女子SVリーグ・アランマーレ山形とバスケットボール男子B2リーグ・山形ワイヴァンスは、いずれも15日の試合に敗れ、ともに14連敗となりました。アランマーレ山形は15日、山形県天童市でKUROBEアクアフェアリーズと対戦しましたが、3対0で敗れました。これで14試合連続の黒星となり、通算成績は3勝35敗で順位は14チーム中、最下位です。次の試合は21日からホ