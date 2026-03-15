愛知県長久手市のジブリパークで15日、地元の高校生らによるジブリの名曲パレードが行われました。ヨーロッパ風の街並みを、聞きなじみのある音楽とともにパレードするのは東邦高校のマーチングバンドです。パレードは、「魔女の宅急便」や「ハウルの動く城」をイメージしたエリア『魔女の谷』が、16日に開園から2年を迎えるのを記念して開かれました。訪れた人は写真を撮るな