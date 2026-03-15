ソメイヨシノの標本木を独自に設ける高知県宿毛市が、サクラの開花を発表しました。高知県宿毛市にある市が独自に定めたソメイヨシノの標本木。15日午後3時、11輪の開花が確認されたことから、ピンク色の衣装を着た中平富宏市長が独自の開花宣言を出しました。宿毛市では、毎年独自の発表をおこなっていて、去年に比べて7日早い開花です。高知・宿毛市中平富宏市長「待ってました。やっと咲いたことが確認できました。うれしいで