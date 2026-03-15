◇オープン戦楽天0―4中日（2026年3月15日バンテリンD）楽天先発の3年目左腕・古謝樹は6回を投げて4安打5奪三振で4失点（自責3）だった。「満足まではいっていないけど、投げたいボールも投げられた。投球に関しては自分らしい投球ができたと思う」初回は3者凡退の立ち上がり。150キロ超の直球には威力があり、「前回登板も出力の面でなかなか上がらなかったけど、今回はあんまり後先考えず、初回はしっかり3人で抑え