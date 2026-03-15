◇オープン戦楽天0―4中日（2026年3月15日バンテリンD）楽天のドラフト6位・九谷瑠投手（26＝王子）が、自ら「第2のふるさと」という名古屋で好投を披露した。7回に登板し、先頭の山本をプロ入り後最速の149キロ直球で見逃し三振に仕留めるなど3者凡退。「投げるのを楽しみにしていたし、なおかつゼロで抑えられて良かった」と喜んだ。大阪大谷大を卒業後、名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」に入社。25年に王子に移