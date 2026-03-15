Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの八乙女光（３５）が１５日、都内で行われた、テレビアニメ「魔法の姉妹ルルットリリィ」（４月５日スタート。ＴＯＫＹＯＭＸ、ＡＢＣテレビほか）のプレミア上映会に出席した。１９８３年に最高視聴率２２・２％を記録した「魔法の天使クリィミーマミ」の「ぴえろ魔法少女シリーズ」完全オリジナル最新作。人気アニメで声優に初挑戦する八乙女は「とにかく全てが新鮮でした」と充実の表情で振り返