サッカー特別リーグ徳島ヴォルティスは15日、ホーム鳴門でカマタマーレ讃岐と対戦し1対0で勝ち3連勝、ウエストAの首位をキープしています。ここまで得失点差でリーグ戦首位につけるヴォルティスは序盤から試合を優勢にすすめ、讃岐ゴールを脅かします。すると前半38分、柳澤のスルーパスに抜け出したルーカスバルセロスが6試合連続となるゴールを決め先制します。後