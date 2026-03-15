◇オープン戦阪神―広島（2026年3月15日マツダ）阪神・前川右京外野手（22）が15日、広島とのオープン戦に「5番・一塁」で先発出場し、2回の第1打席で中前打を放った。広島の先発・森の内角ツーシームに詰まりながらも、適応力の高さを見せた。打撃の状態については「ピッチャーに対して突っ込む癖は少しずつなくなってきてはいる。あとはタイミングと、体のキレをもっと出していかなければならないと思う」と冷静に分析