「中道改革連合」のロゴマーク立憲民主党北海道連は15日、札幌市内で常任幹事会を開き、中道改革連合の北海道組織を公明党道本部と共同で4月中にも立ち上げる方針を決めた。次の衆院選に向けた体制づくりを進める。立民道連幹部によると、中道の都道府県組織の設立は全国で初めてだという。笹田浩立民道連幹事長は会合後、記者団に対し、早期の衆院解散の可能性を念頭に「早く中道の組織を立ち上げ、候補者を決める必要がある