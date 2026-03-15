「まさか浮気…？」【写真】まさか浮気？不審なネイルチップの正体は...第2子を妊娠中、しばらく実家で過ごしていた女性が久しぶりに自宅へ帰ると、キッチンのシンクに見覚えのないネイルチップらしきものを発見。夫の浮気を疑い慌てふためく女性でしたが、よくよく見ると、それは―。このエピソードをThreadsに投稿したのはネイリストのAKOさん（ako0105）。プロの目で見てもネイルチップにしか見えなかったというモノはお箸の破