510馬力！ マツダの「美しすぎる“4ドアクーペ”」に注目！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で、マツダが2台のコンセプトモデルを展示しました。一台は次世代コンパクトカー「MAZDA VISION X-COMPACT（マツダ ビジョンクロスコンパクト）」、もう一台が4ドアクーペの「MAZDA VISION X-COUPE（マツダ ビジョンクロスクーペ）」です。【画像】超カッコいい！ これが510馬力の「ビジョンクロスクーペ」で