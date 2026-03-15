春の新潟市内を疾走する新潟ハーフマラソンが開かれました。 今回で１０周年を迎えた新潟ハーフマラソン。 県内外から定員を大きく超える約４５００人がエントリーしました。 ■参加者 「序盤のほうは寒くてなかなか体が動かなかったが沿道の方すごい応援して頂いたので 元気出だしいい大会だった」 ゲストランナーとして招かれた五泉市出身でＪＲ東日本に所属する 横田俊吾選手はこの大会を