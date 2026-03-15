ことし9月に開幕するアジア大会と同じ会場で、マウンテンバイクの国際大会が開かれました。 【写真を見る】「アジア大会 愛知・名古屋」本番と同じ会場でマウンテンバイクの“テスト大会” 名古屋・守山区の小幡緑地をMTBが疾走 名古屋市守山区の小幡緑地では、一周およそ4キロのコースが、アジア大会に向けて整備されています。 きょうの国際大会は、その整備や運営のテストを目的に実施され、国内や海外から集まった75