＜台湾ホンハイレディース最終日◇15日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞台湾女子ツアーとの共催で行われた国内女子ツアー新規大会。賞金総額200万ドル（約3億1542万円）をかけて争われたこの一戦は、20歳・菅楓華による6打差圧勝で幕を閉じた。【写真】ビッグマネーゲットで笑顔の菅楓華ツアー2勝目を挙げた菅は約5677万円を獲得。昨季獲得した年間賞金1億640万4033円の50％以上をわずか