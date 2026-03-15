被災地の今を見つめる、シリーズ「つなぐ、つながる」です。東日本大震災の記憶や教訓を伝えようと、福島から1000キロ以上離れた愛媛で活動を続ける避難者たちがいます。福島第一原発事故を受け、福島から愛媛に避難している渡部寛志さん（47）。同じ立場の仲間たちとNPO法人を設立し、記憶や教訓を伝えるため、自身の経験を語ったり、学生を被災地に案内したりする活動を続けています。福島から愛媛に避難渡部寛志さん「月日が