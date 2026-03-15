テヘラン日本人学校の修了証書授与式が都内で行われました。緊迫するイラン情勢の中、現地で式を行うことが出来ず、日本での開催となりました。きょう、都内で行われたテヘラン日本人学校の修了証書授与式では小学6年生2人が出席し、およそ50人が2人の門出を祝いました。学校では、外務省からレベル4の「退避勧告」が出されている状況を踏まえ、児童と派遣教員らは帰国を余儀なくされたことをうけ、日本とテヘランとオンラインで繋