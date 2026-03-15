イタリア・コルティナダンペッツォの聖火台。ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは日本時間16日未明に閉幕する＝15日（共同）【コルティナダンペッツォ共同】第14回冬季パラリンピック・ミラノ・コルティナ大会は15日夜（日本時間16日未明）にコルティナ・カーリング五輪競技場で閉会式が行われ、閉幕する。今大会は、いずれも史上最多となる55の国・地域から600人以上の選手がエントリーし、南米のブラジルが初のメダルを獲