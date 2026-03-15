東京・台東区で約4億2000万円が奪われた事件で、逮捕された指示役が、1000万円の車や海外の高級腕時計を奪った金で購入していたことが分かりました。山口組系の暴力団幹部、狩野仁琉容疑者（21）や小池恒児容疑者（47）ら7人は1月、台東区の路上で、4億2300万円が入ったスーツケースを奪い、男性（43）に催涙スプレーを吹きかけるなどした疑いが持たれています。その後の取材で、指示役とみられる狩野容疑者が、奪った現金でスイス