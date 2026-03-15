WBC準々決勝は大熱戦となりました。連覇を狙う侍ジャパンが南米の強豪ベネズエラと対戦。初回から大谷翔平選手にホームランが飛び出すなど、激しい点の奪いあいとなりました。準々決勝のベネズエラ戦、先発を任されたのは山本由伸投手。WBCでは2度目の登板となります。相手の先頭バッターは最も怖いアクーニャ・ジュニア。この打球が右中間スタンドに入り、先頭打者ホームランを浴びてしまいました。頭を抱えるファン。日本はいき