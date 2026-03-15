取手競輪ＧIII「第１回ワールドサイクリスト支援競輪」は最終日の１５日に決勝戦が行われ、小堀敢太の先行に乗った佐藤慎太郎（４９＝福島）が優勝。２０２２年４月平塚以来、通算１２回目のＧIII制覇を果たすとともに、ＧIII最年長優勝記録も更新した。絶好の番手回りをモノにして、約４年ぶりのＧIII優勝をつかみ取った。「小堀がとにかく頑張ってくれた。久々の優勝なのでうれしいですよ」。ゴール前中割りで迫った渡辺雅也