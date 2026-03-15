元厚労大臣で国際政治学者の舛添要一氏が１５日、「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」（ＡＢＥＭＡ）に出演。米国とイスラエルによるイランへの攻撃が激化する中、１９日にトランプ米大統領と会談する高市早苗首相の?役割?について解説した。緊張が続く中東情勢について舛添氏は「一番の問題は、西側の首脳でも、フランスのマクロン大統領も、イギリスのスターマー首相も、イタリアのメローニ首相も、『こんなの国際法違反だ』って