カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）は、疲れた体を日本で癒したようだ。軽井沢国際選手権最終日（１５日、長野・軽井沢アイスパーク）では、準決勝で北海道銀行に８―１、決勝では中部電力に７―３で勝利して優勝。スキップのアンナ・ハッセルボリは「この試合でたくさんのファンのみなさんに来ていただいたり、応援していただいたり、自分たちも楽しい時間をたくさん過ご