Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）決勝が１５日に行われ、アストンマーティンはランス・ストロールがわずか１０周、フェルナンド・アロンソが３５周でそろってリタイア。さらにアロンソのトラブルの原因が「振動問題」と発表され、大きな波紋を呼んでいる。ストロールがマシントラブルでわずか１０周でリタイアした後、アロンソは次々と抜かれて最下位を走り続けていたが、終盤に差しかかったころにマシンの振動がひどいとチーム無線