【モデルプレス＝2026/03/15】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の小川奈々子、指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の山野愛月が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】人気アイドル、事務所の垣