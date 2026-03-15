元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さん（34）が2026年3月9日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの衣装ショットを披露した。白ワイン「好きになりました」柏木さんは「牛久シャトー日本遺産フェスタに登壇させていただきました」と報告し、アシンメトリーデザインの黒いワンピ姿を投稿した。白ワインについて「少し苦手だった」としつつも、イベントで飲んだものが「甘みがあってとっても美味しくて」「好きになりまし