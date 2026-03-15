【今週グサッときた名言珍言】海によって磨かれた 土屋アンナの嘘をつかず本能のままに生きる強さ「期待しても無駄だって学んできたので」（福留光帆／テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」3月3日放送）◇◇◇ずばぬけた大喜利力やボートレース好きという個性、そして元AKB48で卒業後はニート生活を送っていたといった経歴などで注目され、いまやバラエティー番組に引っ張りだこの福留光帆（22）