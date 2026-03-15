【桧山珠美 あれもこれも言わせて】ついに興収200億円突破！ 映画「国宝」の続編はいつ？今週のトピックスはなんといっても、吉沢亮だろう。現在NHK朝ドラ「ばけばけ」に出演中。小泉八雲・セツ夫妻をモデルとしたドラマで、吉沢は八雲の友人・錦織友一を演じている。舞台が熊本から松江に戻って再び吉沢の出番となった。前回の松江では咳をして血を吐いた姿が最後だった。そして今週の変貌したその姿に視聴者は呆然としたは