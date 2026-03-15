今は平均すると週1回、月に4回くらいゴルフをしています。休みがあればコースに行く感じですね。いろいろなゴルフ場でプレーしています。【ゴルフ面白い！】水谷隼さん（1）練習場での記念すべき第１打は…空振りでした(笑)一緒にプレーするのはアスリート仲間が多いです。ゴルフを通じていろいろなご縁を頂いていると感じています。バドミントン選手には現役中、あまりゴルフをする人がいないんです。私は引退したらゴルフ