【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#57【ツアー漫遊記】「時効」だから話します藤田寛之さんはワケあって他社製品を「ヤマハです」で押し通したファンの皆さんは待ち遠しかったでしょう。今季国内女子ツアー初戦の「ダイキンオーキッドレディス」が5日、沖縄で開幕しました。ここから3大会は永嶋花音ちゃんとのコンビです。花音ちゃんはシーズンオフに、2週間のタイ合宿を2回行ったことでドライバーの飛距離が伸び