【大人気連載プレイバック】#61【カープ選手の正体】緒方孝市監督が吐露した“追う側”のつらさ■山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第2回=2016年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回は広島やメジャ