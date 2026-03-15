岐阜県高山市で「雫宮祭（しずくみやまつり）」が開かれました。 【写真を見る】新酒「神のしずく」の完成祝う雫宮祭 …酒樽みこしが街を練り歩く 外国人観光客も魅了 岐阜・高山市 地元の酒蔵で仕込んだ新酒「神のしずく」の完成を祝い、およそ280人が18の酒樽みこしを担いで練り歩き、途中、市内を流れる宮川では、腰まで入り、身を清めました。 また陣屋前広場では「神のしずく」が限定販売され、外国人観光客もその味に魅了