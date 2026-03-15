【仰天野球㊙史】#45【仰天野球㊙史】1試合で「勝利」と「セーブ」を同時達成プロ野球でたった1度きり、永遠に破られない怪記録テッド・ターナーといえば、米国CNNの創始者で「放送界のアレクサンダー大王」と称されるほどの大物実業家。スポーツマンとしても知られ、大リーグにも手を出した。アトランタ・ブレーブスを買い取ったのは1976年のことである。翌77年、ブレーブスは絶不調に陥った。16連敗になったと