巨人で活躍した元木大介氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。９日に撮影された動画で巨人の開幕オーダーについて言及した。元木氏が予想する開幕オーダーは「現時点では」と前置きした上で、「Ａパターン」は、「１番（中）佐々木２番（遊）泉口３番（右）丸４番（一）ダルベック５番（左）キャベッジ６番（三）坂本７番（捕）岸田８番（二）浦田」と予想。そして「Ｂパターン」は「１番