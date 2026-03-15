女子野球の「第６回栃木さくらカップ２０２６」の準決勝と決勝が１５日、栃木県で行われ、決勝で巨人女子チームが西武ライオンズレディースを３―２で破って３年ぶり２回目の優勝を決めた。今月から指揮を執る隠善智也監督体制になって初タイトルで、リーグ戦開幕を前に今季“１冠”となった。午前中に行われた準決勝では、昨年の全日本選手権準決勝で敗れたエイジェック（栃木）と対戦。先発の伊藤春捺の２安打１失点完投と好