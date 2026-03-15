２０２８年に開催される米・ロサンゼルス五輪野球は６チームが出場する。開催国の米国に加え、五輪予選を兼ねるＷＢＣで４強入りを決めたドミニカ共和国とベネズエラが北中米地区上位２チームという出場条件を満たした。日本代表は２７年１１月に開催される予定の「プレミア１２」でアジア最上位に入ると出場権を獲得する。同大会で欧州・オセアニアの最上位チームも１枠を得る。「プレミア１２」で出場権を逃した場合は、