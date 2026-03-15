ドバイ・ワールドカップデーのアルクオーツスプリント・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝１２００メートル）に出走予定のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は、高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）に登録した。中東情勢を踏まえてのもので、杉山晴調教師は３月１５日、中京競馬場で「この情勢で使えるかどうか保証がないので…。出国できるのであれば、火曜日（１７日）