イラク代表が、メキシコで３１日に行われるＷ杯北中米大会の大陸間プレーオフに予定通りに出場する見通しになった。イラク・サッカー協会のディルジャル会長が「ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）に移動の困難さを説明する書簡を送ったところ、ＦＩＦＡは協力的だった」と地元メディアに語ったという。一連の動きを英ＢＢＣが報じた。ボリビア―スリナムの勝者との対戦をメキシコで控えるイラクは、中東情勢の影響で渡航が困難にな