◆大相撲春場所８日目（１５日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）にはたき込まれ、２敗に後退した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）に寄り切られ、４敗目。大関・安青錦（安治川）は、西前頭４枚目・隆の勝（湊川）にはたき込まれ、５敗目を喫した。１敗の関脇同士の対戦は、霧島（音羽山）が、高安（田子ノ浦）にすくい投げで勝った。新小結・