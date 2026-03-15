任期満了に伴う東伊豆町長選挙は15日投票が行われています。立候補しているのは、新人で前町議の鈴木伸和さん66歳、現職の 岩井茂樹さん57歳、新人で前町議の須佐 衛さん61歳の3人です。投票は、けさ7時から町内9か所の投票所で行われています。午後4時現在の投票率はきのうまでの期日前投票を含め51.55％で、選挙戦となった8年前の前々回選を5ポイントほど下回っています。今回の町長選は、現職の1期4年間の実績や人口減少対策、